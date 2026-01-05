Σε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα αποδίδει το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης, επιχειρώντας να δώσει μια πρώτη τεχνική εξήγηση για την κατάρρευση των αερομεταφορών που παρέλυσε τα ελληνικά αεροδρόμια.

Όπως επισημαίνει, το κυρίαρχο σενάριο αφορά αστοχία στη διαδικασία μετατροπής του αναλογικού σήματος – που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την επικοινωνία με τα αεροσκάφη – σε ψηφιακό. Μια τέτοια δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένο «θόρυβο» στις ραδιοσυχνότητες, οδηγώντας ουσιαστικά σε απώλεια επικοινωνίας με τα αεροπλάνα.

Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια – Οι προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το χθεσινό «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας, καθώς για αρκετές ώρες υπήρχε απαγόρευση πτήσεων στο FIR Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών μFε αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πτήση.

«Περιμέναμε σε μία ατελείωτη ουρά και τελικά θα πετάξουμε την Παρασκευή». «Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ και μας ακύρωσαν την πτήση».

Χάος & ταλαιπωρία

Το «μπλακ άουτ» έχει αποδοθεί, σε πρώτη φάση, σε διάφορους λόγους. Υπάρχει η εκδοχή των παρεμβολών, υπάρχει η εκδοχή της κυβερνοεπίθεσης, υπάρχουν συνδικαλιστές που μιλούν για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος black out λόγω ελλείψεων στο προσωπικό και απαρχαιωμένων υποδομών, υπάρχουν και οι αεροπορικές εταιρείες που μιλούσαν δημόσια για προβλήματα πριν «τυφλωθεί» το FIR Αθηνών.

«H AEGEAN ενημερώνει ότι από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας».

Στους πίνακες των αεροδρομίων οι περισσότερες πτήσεις εμφανίζονταν με την ένδειξη «καθυστερεί», «ακυρώθηκε», «νέα ώρα». Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τεχνικό πρόβλημα και βλάβη. Στις ραδιοσυχνότητες παρατηρήθηκε «θόρυβος» που είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Χάθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με τα αεροπλάνα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και πτώση των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το τι ακριβώς προκάλεσε τις παρεμβολές και το πρωτοφανές πρόβλημα στο FIR Αθηνών.

«Οι γενεσιουργές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτήν την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ. Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης», ήταν η ανακοίνωση της ΥΠΑ.