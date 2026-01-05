Στη σύλληψη 58χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από επεισόδιο εμπρησμού στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση έντασης όταν φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με ίδια μέσα πριν επεκταθεί σε άλλα σημεία του κτιρίου.

Στη συνέχεια, η 58χρονη βγήκε από το σπίτι και φέρεται να επιχείρησε εκ νέου να προκαλέσει φωτιά, προκαλώντας αυτή τη φορά φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.