Κάτι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο Ιωάννης Καποδίστριας μας μάρανε
Έντονη κακοκαιρία από τη Δευτέρα: 8 μποφόρ, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
Στο τραπέζι άλλες τρεις φρεγάτες Belh@rra - Ποιες άλλες προτάσεις εξετάζονται
Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Σκοτώθηκαν 32 υπήκοοι Κούβας
Γιώργος Παπαδάκης: Λύγισε η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα: «Έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου» (video)
Ο Ι. Καποδίστριας για τους Άγγλους: «Βλέπεις αυτούς, είναι Τούρκοι…».Ν. Δραγούμης, Τόμος Α΄
«Καποδίστριας»: Το γεύμα των ΝΕΩΝ με τον Γιάννη Σμαραγδή - Οι αποκαλύψεις του σκηνοθέτη για την ταινία
Η «χειρότερη» Δευτέρα του χρόνου μέσα από το σκίτσο του Αρκά
Ανατροπή στα ακίνητα: Έρχεται ο ΜΑΤΑ – Τι πρέπει να ξέρει κάθε ιδιοκτήτης
Γιώργος Παπαδάκης: Λύγισε η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα: «Έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου» (video)
Βαρύ κλίμα επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, που παρουσίαζε χαρακτηριστικές στιγμές από την πολύχρονη πορεία του δημοσιογράφου στον ΑΝΤ1. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν […]
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες «κόβουν την Ελλάδα στα δύο» – Νέα εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά
Ποιοι δρόμοι κλείνουν το διήμερο
Γιώργος Παπαδάκης: Θλίψη για τον θάνατο του εμβληματικού δημοσιογράφου – Η ζωή και η πορεία του
Για 34 ολόκληρα χρόνια καλημέριζε τους τηλεθεατές και την Ελλάδα.
Η «χειρότερη» Δευτέρα του χρόνου μέσα από το σκίτσο του Αρκά
Με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει την ψυχολογία της επιστροφής στην καθημερινότητα μετά τις γιορτές, αποτυπώνοντας με μία μόνο εικόνα το συλλογικό αίσθημα κόπωσης και απροθυμίας. Ο ήρωάς του, καθισμένος στο κρεβάτι με βλέμμα χαμένο και σώμα που μοιάζει να αντιστέκεται στην έγερση, εκφράζει τη δυσκολία της επανεκκίνησης ύστερα από την ανάπαυλα […]