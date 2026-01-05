Με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει την ψυχολογία της επιστροφής στην καθημερινότητα μετά τις γιορτές, αποτυπώνοντας με μία μόνο εικόνα το συλλογικό αίσθημα κόπωσης και απροθυμίας. Ο ήρωάς του, καθισμένος στο κρεβάτι με βλέμμα χαμένο και σώμα που μοιάζει να αντιστέκεται στην έγερση, εκφράζει τη δυσκολία της επανεκκίνησης ύστερα από την ανάπαυλα των διακοπών.

Η φράση που συνοδεύει το σκίτσο συμπυκνώνει μια οικεία αλήθεια: δεν είναι απλώς μια ακόμη Δευτέρα, αλλά η Δευτέρα μετά τις διακοπές, εκείνη που κουβαλά το βάρος της επιστροφής στις υποχρεώσεις, στα ωράρια και στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Με απλότητα και ακρίβεια, ο Αρκάς μετατρέπει μια συνηθισμένη εμπειρία σε καθολικό σχόλιο, προκαλώντας ταυτόχρονα χαμόγελο και ταύτιση.

Όπως συχνά συμβαίνει στο έργο του, το χιούμορ λειτουργεί ως καθρέφτης της πραγματικότητας. Χωρίς υπερβολές, αλλά με αιχμηρή παρατήρηση, το σκίτσο υπενθυμίζει ότι η δυσφορία της πρώτης ημέρας μετά τις γιορτές είναι κοινή – και ίσως γι’ αυτό λιγότερο βαριά όταν μοιράζεται μέσα από ένα σκίτσο.