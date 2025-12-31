Το νέο σκίτσο του Αρκά, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Κάθε χρόνο, ο Χάρης ετοιμάζεται για τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Ή τουλάχιστον, προσπαθεί! Αλλά πάντα προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα… τα «λ»!

Η προσπάθειά του να τα πει σωστά καταλήγει σε μια ατελείωτη σειρά γκάφας και διαμαρτυρίας, που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει!

Η Προσπάθεια:

Ξεκινάει με ενθουσιασμό και φωνάζει:

“ΑΛΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΛΧΙΧΛΟΝΙΑ,

ΨΗΛΗ ΜΟΥ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΙΑ

ΚΙ ΑΛΧΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΧΛΟΝΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ Τ’ ΑΓΙΟ ΘΛΟΝΟΣ…”

Η Διαμαρτυρία:

Ο Χάρης δεν μπορεί να το αντέξει πια και εκρήγνυται στον εαυτό του:

“ΕΛΕΟΣ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΑΛΛΑ ΛΟ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝΕ Σ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ;”