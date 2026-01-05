Από την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο που βρίσκεται εντός του αθλητικού συγκροτήματος στην περιοχή Γουδή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Το κολυμβητήριο επανεντάσσεται στον αθλητικό χάρτη της πόλης. Επιστρέφει ασφαλές, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η άδεια λειτουργίας του κολυμβητηρίου, που βρίσκεται επί των οδών Π. Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου, ισχύει για πέντε χρόνια (έως 31.12.2030).

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-21.00, Σάββατο και Κυριακή 09.00-18.30.