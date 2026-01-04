Ο ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε με μία ανακοίνωση μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

«Πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του επί 33 χρόνια πατριάρχη της πρωινής ζώνης του καναλιού. Ο εξαίρετος δημοσιογράφος υπέστη οξύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου γιατροί κατέβαλαν για 45 λεπτά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου του 1951. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, διέγραψε μια σημαντική πορεία, όπως όλοι ξέρουμε, και στον έντυπο Τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της κρατικής τηλεόρασης. Από το 1992 μέχρι το 2025, μέσα από τον ΑΝΤ1, έλεγε στον κόσμο «Καλημέρα Ελλάδα», η πρώτη χρονολογικά πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Αποχώρησε από το τιμόνι της εκπομπής στις 4 Ιουλίου πέρσι, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με όλους τους συντελεστές επί της μικρή οθόνης. Έκτοτε είχε τη θέση σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη», ανέφερε ο κεντρικός παρουσιαστής του ANT1, Γιώργος Κούρος.