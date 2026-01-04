Σταδιακά εξομαλύνονται τα προβλήματα στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τα οποία προκλήθηκαν από σοβαρό τεχνικό ζήτημα που επηρέασε τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fraport Greece, το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις ή περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα, γι’ αυτό και συνιστάται στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται τακτικά από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τέσσερις πτήσεις, ενώ σε αρκετές άλλες παρατηρούνται καθυστερήσεις. Ωστόσο, καθώς η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται, πραγματοποιούνται πλέον κανονικά απογειώσεις και προσγειώσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι ότι αυτήν την ώρα στον πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων εμφανίζεται μόνο μία ακύρωση – πτήση με προορισμό τη Μυτιλήνη και ώρα αναχώρησης 15:20 – ενώ οι υπόλοιπες πτήσεις είτε καθυστερούν είτε εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα χρειαστούν ακόμη μερικές ώρες για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αεροδρομίου.