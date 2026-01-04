Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από εκπυρσοκρότηση όπλου σε χωριό του δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά και γλίστρησε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει με αποτέλεσμα τα σκάγια να τον τραυματίσουν στο κεφάλι.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος χωρίς να υπάρξει αιφνίδια επιδείνωση.