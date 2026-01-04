Σιγή, σχεδόν νεκρική, και μυρωδιά καμένου επικρατούσε σήμερα στο Καράκας, μετά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Τα μεταλλικά ρολά των καταστημάτων είναι κατεβασμένα. Οι δρόμοι, ακόμη και οι μεγάλες λεωφόροι, είναι έρημοι ή σχεδόν έρημοι.

Μόνο μερικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Μια αντίθεση με την ένταση που γίνεται αισθητή στις ουρές που έχουν σχηματίσει νευρικοί πελάτες που θέλουν να αγοράσουν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ.

Στην πρωτεύουσα, πράκτορες ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας πυροβόλα και φορώντας γυαλιά ηλίου, περιπολούν στο κέντρο, εκεί όπου βρίσκονται κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το υπουργείο Εσωτερικών.

Περιπολούν επίσης γύρω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες όπου ο Νικολάς Μαδούρο πριν από μόλις λίγες ημέρες κατήγγειλε με ύβρεις τον ιμπεριαλισμό.

“Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε”

Μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, περίπου 500 υποστηρικτές του Μαδούρο συγκεντρώθηκαν ζητώντας την επιστροφή του όπως και της συζύγου του, της Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποστηρικτές φώναζαν: “Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε, εμείς θέλουμε να γυρίσουν”.

Το προεδρικό ζεύγος, που κατηγορείται για “ναρκοτρομοκρατία”, πρόκειται να δικαστεί στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια εξέδρα τοποθετήθηκε με μεγάφωνα από τα οποία ακούγονταν αγωνιστικά τραγούδια, ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πορτρέτα του Μαδούρο και σημαίες της Βενεζουέλας. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: “Σήμερα, αύριο και για πάντα, η Μπολιβαριανή Επανάσταση της Βενεζουέλας θα νικήσει. Ζήτω ο Νικολάς, ζήτω ο Τσάβες, ζήτω ο λαός”.

Ο Νικολάς Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά το 2013 και διαδέχτηκε τον Ούγκο Τσάβες (1999-2013).

Η Κάτια Μπρισένιο, μια 54χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, πήγε στη συγκέντρωση για να “υπερασπιστεί” τη χώρα της ενάντια σε αυτό που θεωρεί “βαρβαρότητα”: “Πώς γίνεται μια ξένη κυβέρνηση να έρχεται, να παρεμβαίνει στη χώρα και να απαγάγει τον πρόεδρο; Αυτό είναι τρελό”.

Αποκλεισμένος ο διάδρομος του στρατιωτικού αεροδρομίου

“Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί περιμέναμε να δεχτούμε επίθεση ανά πάσα στιγμή”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια άλλη διαδηλώτρια, η 65χρονη Παστόρα Βίβας.

Στην εύπορη ανατολική πλευρά του Καράκας έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα τροφίμων, τα οποία πωλούν τα προϊόντα τους πίσω από κλειστές πόρτες. Μερικές φορές, άνθρωποι μπαίνουν στα καταστήματα αλλά πολύ αραιά, μερικές φορές πρέπει να ζητήσουν αυτά που θέλουν ενώ βρίσκονται έξω.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο “Φρανσίσκο ντε Μιράντα” του Καράκας, αεροπλάνα είναι καθηλωμένα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν την προσγείωση αεροσκαφών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.