Αυξημένη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα πρώτα προβλήματα εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας–Αθηνών.

Στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Εθνική Οδό και να κινηθούν για περίπου οκτώ χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στο κύριο οδικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα παραμένει συνεχής, αλλά με μειωμένες ταχύτητες και καθυστερήσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σχηματιστεί ουρά πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό στον κόμβο των Βαγίων. Εκεί, έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Οι οδηγοί κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και, στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς–Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, για να επανέλθουν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο.

Πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στον δρόμο Λιβαδειάς–Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα μόνο ρεύμα.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από εκείνο της περιοχής της Αταλάντης.