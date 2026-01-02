Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά έναν σημαντικό άνθρωπο του επιχειρηματικού και επιμελητηριακού κόσμου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Χρήστου Σαραντόπουλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του φορέα.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας ακούραστος υπηρέτης του επιμελητηριακού θεσμού, προσφέροντας ουσιαστικό έργο και αφήνοντας πίσω του πολύτιμη παρακαταθήκη. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε ευρέως τόσο από την επιχειρηματική κοινότητα όσο και από τους θεσμικούς φορείς της πόλης.

Ως Πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας για πολλά χρόνια, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και στη δημιουργία γόνιμου πεδίου συνεργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων προς όφελος της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, από το 1997 υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και αργότερα ως Αντιπρόεδρος. Με τη δράση του ενίσχυσε την επιμελητηριακή κοινότητα, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.

Πολυδιάστατη προσωπικότητα

Η προσωπικότητα του Χρήστου Σαραντόπουλου υπήρξε πολυεπίπεδη, όπως και οι ικανότητές του. Ως Πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης κατάφερε να συνδέσει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό με την επιχειρηματική δημιουργικότητα, προωθώντας τα ιδανικά κάθε τομέα.

Το ΕΕΘ σημειώνει ότι η πόλη, ο επιμελητηριακός θεσμός και η επιχειρηματική κοινότητα χάνουν έναν πολύτιμο πρεσβευτή και άξιο μέλος. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κυριάκος Μερελής, τόνισε πως είχε την τιμή να γνωρίζει προσωπικά τον εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας την προσφορά, την προσωπικότητα και το ήθος του.

Η Διοίκηση του ΕΕΘ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Χρήστου Σαραντόπουλου, ευχόμενη η μνήμη του να παραμείνει ανεξίτηλη.