Nέο ρεκόρ στις πωλήσεις ηλεκτρικών καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2025 . Ειδικότερα, το νέο ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οφείλετε στις ανοδικές πωλήσεις των τελευταίων μηνών και του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, στην χώρα μας το 2025 οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έφτασαν τις 8.754 μονάδες, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2024 που είχαν πουληθεί 8.707 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στη χώρα μας.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2025 πουλήθηκαν στην Ελλάδα 1.111 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ μήνα.