Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για πολύνεκρο πλήγμα σε περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο.

«Την Πρωτοχρονιά, η Ρωσία εσκεμμένα φέρνει τον πόλεμο. Πάνω από 200 επιθέσεις με ντρόουν πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε επτά περιφέρειες της χώρας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Παράλληλα, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σε επίθεση με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στην περιφέρεια της Χερσώνας, όπου πολίτες γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στη νότια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος κατηγορεί τη Ρωσία για χιλιάδες θανάτους αμάχων σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των ρωσικών ισχυρισμών.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά την εορταστική περίοδο αποδεικνύουν πως η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων. «Οι σύμμαχοί (μας) διαθέτουν τον εξοπλισμό που εμείς δεν έχουμε. Αναμένουμε πως ό,τι συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου για την άμυνά μας θα φθάσει εγκαίρως», τόνισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ανάπτυξη νέων αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δύο νέα συστήματα Patriot, τα οποία παρέλαβε από τη Γερμανία στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας που είχε προαναγγελθεί. Το Κίεβο απέδωσε τα εύσημα στη γερμανική κυβέρνηση για τη διευκόλυνση της παράδοσης.

«Άλλα δύο αντιαεροπορικά συστήματα Πάτριοτ αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τις ουκρανικές πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram. Ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ πρόσθεσε πως αυτό κατέστη δυνατό «χάρη στις πρόσφατες συμφωνίες με τη γερμανική κυβέρνηση».

Η Γερμανία είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο την πρόθεσή της να παραδώσει στην Ουκρανία δύο συστήματα Patriot, ενισχύοντας την αεράμυνα της χώρας απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.