Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων να μειώσουν σημαντικά τους δασμούς αντιντάμπινγκ σε επιλεγμένες μάρκες ιταλικών ζυμαρικών προκάλεσε ανακούφιση και ικανοποίηση στη Ιταλία, καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου έντονης εμπορικής πίεσης για έναν από τους πιο εμβληματικούς κλάδους της ιταλικής οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται πριν ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα αντιντάμπινγκ, η οποία αναμένεται να κλείσει τον Μάρτιο, γεγονός που προσδίδει στην κίνηση των ΗΠΑ ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναθεώρησε τους προσωρινούς δασμούς που είχαν επιβληθεί τον Σεπτέμβριο, μειώνοντάς τους σε επίπεδα ασύγκριτα χαμηλότερα από τα αρχικά.

Συγκεκριμένα, οι δασμοί για τη La Molisana περιορίστηκαν στο 2,3%, για τη Garofalo διαμορφώθηκαν περίπου στο 14%, ενώ για ακόμη 11 Ιταλούς παραγωγούς μειώθηκαν στο 9,1%. Τα ποσοστά αυτά αντικαθιστούν έναν σχεδόν «τιμωρητικό» δασμό που άγγιζε το 92%, απειλώντας σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των ιταλικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Για τη Ρώμη, η απόφαση αυτή συνιστά ξεκάθαρη δικαίωση. Η ιταλική διπλωματία είχε κινητοποιηθεί έντονα τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορίες περί ντάμπινγκ δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και ότι οι ιταλικές εταιρείες λειτουργούν με διαφάνεια, σεβόμενες τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες. Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση υπογράμμιζε πως οι υπέρογκοι δασμοί δεν έπλητταν μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τους Αμερικανούς καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές ενός βασικού διατροφικού προϊόντος.

Η «pasta» δεν είναι απλώς ένα ακόμη εξαγώγιμο αγαθό για την Ιταλία. Αποτελεί κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρεσβευτές του «Made in Italy» διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους προορισμούς των ιταλικών ζυμαρικών, με τον κλάδο να δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και να στηρίζει ολόκληρες περιφέρειες της χώρας. Έτσι, η επιβολή δασμών τέτοιου ύψους είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στη βιομηχανία όσο και στην πολιτική ηγεσία.

Από αμερικανικής πλευράς, η αναδίπλωση ερμηνεύεται και ως προσπάθεια εκτόνωσης εμπορικών εντάσεων με έναν βασικό ευρωπαϊκό εταίρο, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και προστατευτικές τάσεις. Η μείωση των δασμών πριν την ολοκλήρωση της έρευνας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη πιο ευνοϊκών εξελίξεων, εφόσον τα τελικά πορίσματα επιβεβαιώσουν τις ιταλικές θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή νίκη για την Ιταλία και ένα θετικό μήνυμα για τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις. Η ιταλική «pasta» παραμένει στα ράφια των αμερικανικών σούπερ μάρκετ χωρίς το βάρος των εξοντωτικών δασμών, επιβεβαιώνοντας ότι, ακόμη και σε ένα περιβάλλον έντονων εμπορικών συγκρούσεων, η διπλωματία και τα επιχειρήματα μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα.