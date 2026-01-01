Ο Έντσο Μαρέσκα αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Τσέλσι, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Premier League.

Η αποχώρηση του Ιταλού προπονητή ήταν αναμενόμενη, μετά από μια κατάρρευση των σχέσεων με βασικά πρόσωπα στο Στάμφορντ Μπριτζ, σύμφωνα με το Sky Sports News.

Η Τσέλσι τόνισε σε ανακοίνωσή της: «Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο, ο Ένζο οδήγησε την ομάδα σε επιτυχίες στο UEFA Conference League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA. Αυτά τα επιτεύγματα θα παραμείνουν ένα σημαντικό μέρος της πρόσφατης ιστορίας του συλλόγου και τον ευχαριστούμε για τη συνεισφορά του στον σύλλογο. Με βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Ένζο και ο σύλλογος πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στην ομάδα τις καλύτερες πιθανότητες να ξαναρχίσει η σεζόν. Ευχόμαστε στον Ένζο τα καλύτερα για το μέλλον». καταλήγει η ανακοίνωση της Αγγλικής ομάδας.

Ο Μαρέσκα, πρώην προπονητής της Λέστερ, διαδέχθηκε στον πάγκο της Τσέλσι τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον Ιούνιο του 2024. Μετά από 18 μήνες στον πάγκο, αποχωρεί με την Τσέλσι στην πέμπτη θέση της Premier League, 15 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας σημειώσει μία νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια της στην κορυφαία κατηγορία.

Ο 45χρονος προπονητής οδήγησε την Τσέλσι στην League Phase του φετινού Champions League μέσω της τέταρτης θέσης της περασμένης σεζόν ενώ κατέκτησε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο ίδιος είχε δηλώσει μετά τη νίκη της ομάδας με 2-0 επί της Έβερτον στις 13 Δεκεμβρίου: «Πέρασα τις χειρότερες 48 ώρες μου στον σύλλογο, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν υποστήριξαν εμένα και την ομάδα». Ο τελευταίος του αγώνας ήταν η ισοπαλία 2-2 με την Μπόρνμουθ την Τρίτη.

Η Τσέλσι επιστρέφει στη δράση την Κυριακή όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσετσερ Σίτι, το πρώτο από τα εννέα παιχνίδια σε τέσσερις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου προγράμματος.

Σύμφωνα με στοιχηματικές εταιρείες, ο Λίαμ Ροζενιόρ, προπονητής της γαλλικής Στρασμπούρ, η οποία ανήκει στη μητρική εταιρεία της Τσέλσι, BlueCo, είναι το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαρέσκα. Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι είναι ο Τσάβι (πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα), ο Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας, ο Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ και ο Αντόνι Ιραόλα της Μπόρνμουθ.

Πηγή: Skynews.com