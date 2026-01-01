Με πολικό ψύχος και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες υποδέχθηκε η Ελλάδα την Πρωτοχρονιά, με τον υδράργυρο να πέφτει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το νέο έτος ξεκίνησε με παγερό σκηνικό, καθώς στα χιονοδρομικά κέντρα καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ. Στο Βαθύσταλο Παρνασσού ο υδράργυρος έπεσε στους -20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο χιονοδρομικό του Καϊμάκτσαλαν σημειώθηκαν -16 βαθμοί.

Ισχυρός παγετός καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (01.01.2026), κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι, όπου ο υδράργυρος έφτασε στους -14,6 °C.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρήθηκαν τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές του Βορείου Αιγαίου, με πρόσκαιρη ένταση των φαινομένων. Τοπικές βροχές εκδηλώθηκαν στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου, ενώ στα ορεινά σημειώθηκαν χιονοπτώσεις. Σταδιακά, τα φαινόμενα περιορίστηκαν στα νότια και εξασθένησαν. Παγετός επικράτησε στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία κυμάνθηκε στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 2 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από -13 έως 4, στη Θεσσαλία από -8 έως 5, στην Ήπειρο από -9 έως 8, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -8 έως 11, στα Επτάνησα από 3 έως 9 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο επικράτησαν αρχικά βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως 6-7 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά εξασθένησαν και στράφηκαν σε νοτιοδυτικούς κατά τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Οι άνεμοι αρχικά έπνεαν βόρειοι έως 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση και στροφή σε νοτιοδυτικούς το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια ήταν 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη επικράτησε επίσης αίθριος καιρός. Οι άνεμοι έπνεαν ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε από -3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.