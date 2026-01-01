Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης περπατούσε για χιλιόμετρα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Την ώρα εκείνη, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στον κόμβο της Βαρυμπόμπης για την καταγραφή τροχαίου με τραυματίες, όταν εμφανίστηκε ο μεθυσμένος πεζός να κινείται επικίνδυνα μέσα στο οδόστρωμα. Η παρουσία του προκάλεσε αναστάτωση, καθώς περπατούσε ανάμεσα στα αυτοκίνητα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο άνδρας εντοπίστηκε να βαδίζει «περίεργα» για αρκετή απόσταση, ακριβώς δίπλα στα διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό. Η συμπεριφορά του προκάλεσε ανησυχία στους οδηγούς και τις αρχές, που προσπάθησαν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ο πεζός, ο οποίος βρισκόταν προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, κινήθηκε από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον κόμβο Βαρυμπόμπης, μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας. Έθεσε έτσι σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και εκείνη των οδηγών, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τις αρχές, ειδικό βαν της «Νέας Οδού» ανέλαβε να τον συνοδεύσει λειτουργώντας ως «προστατευτική ασπίδα», ώστε να αποτραπεί πιθανή παράσυρσή του από διερχόμενο όχημα.