Στη σύλληψη τριών νεαρών που εμπλέκονται σε παράνομη μεταφορά μεταναστών, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη, αρπαγή και εκβίαση, προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για αλλοδαπούς άντρες ηλικίας 23, 24 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών σχημάτισαν σχετική δικογραφία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων και στο πλαίσιο διερεύνησής της, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, μεσημβρινές ώρες χθες (31-12-2025) σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας όπου διέμεναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν εντός υπνοδωματίου έξι αλλοδαποί, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, τρείς εκ των οποίων ανήλικοι.

Από την έρευνα προέκυψε, ότι τα άτομα αυτά είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο του Νομού Έβρου και αφού έφτασαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δύο εκ των δραστών τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στην προαναφερόμενη μονοκατοικία, με σκοπό, σταδιακά, να προωθηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τους έδερναν και τους βιντεοσκοπούσαν

Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκε ότι οι έξι μεταφερόμενοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί όλα τα χρήματα και βιντεοσκοπούνταν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους, με το βιντεοληπτικό υλικό να αποστέλλεται στις οικογένειές τους ώστε, οι δράστες, εκβιαστικά, να αποσπάσουν κι άλλα χρήματα.

Μετά την αστυνομική επιχείρηση οι παθόντες απελευθερώθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.