Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026, μετατρέποντας το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Στο επίκεντρο των φαινομένων βρέθηκε η Λήμνος, όπου σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε πλήρης χιονοκάλυψη στο νησί. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η κάλυψη έφτασε το 100% της επιφάνειας.

Η δορυφορική εικόνα που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 αποτυπώνει την εντυπωσιακή, κατάλευκη όψη της Λήμνου. Το νησί θυμίζει εικόνες από τον Αρκτικό Κύκλο, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα για την περιοχή.

Εξίσου εντυποσιακό είναι βίντεο από τα πανέμορφα χιονισμένα τοπία της Λήμνου που ανήρτησε η σελίδα Forecast Weather Greece.