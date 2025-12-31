Λαγοκέφαλος και λεοντόψαρο εξαπλώνονται ραγδαία στη Μεσόγειο, προκαλώντας ανησυχία στους αλιείς και τους επιστήμονες για τις επιπτώσεις τους στα τοπικά οικοσυστήματα. Η παρουσία των ξενικών αυτών ειδών συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και τη διεύρυνση της Διώρυγας του Σουέζ, που διευκολύνει τη μετακίνησή τους από την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επαγγελματίες ψαράδες προειδοποιούν πως πρόκειται για είδη με καταστροφικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα. Το λεοντόψαρο, όπως αναφέρουν, επιτίθεται στους γόνους και καταναλώνει μικρότερα ψάρια, απειλώντας σοβαρά τη φυσική ισορροπία των θαλάσσιων πληθυσμών.

«Ένα άλλο ξενικό ψάρι που εμφανίστηκε μετά τον λαγοκέφαλο ήταν το λεοντόψαρο, το οποίο είναι επικίνδυνο για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, επειδή καταναλώνει όλους τους απογόνους. Δεν αφήνει τίποτα και πολλαπλασιάζεται επειδή δεν έχει εχθρούς. Είναι πολύ επικίνδυνο για όλα τα ψάρια στις περιοχές όπου πολλαπλασιάζεται και μένει», λέει ο ψαράς Φώτης Γαϊτάνος.

Για τον λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής, η μόνη λύση παραμένει η επιδότηση προς τους αλιείς για τη θανάτωσή του. Ωστόσο, στην Κύπρο φαίνεται πως βρέθηκε ένας πιο δημιουργικός τρόπος αντιμετώπισης του λεοντόψαρου, καθώς το ψάρι αυτό έχει αρχίσει να σερβίρεται σε ψαροταβέρνες, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα δηλητηριώδη αγκάθια του.

Το λεοντόψαρο έχει πλέον εξελιχθεί σε εκλεκτό έδεσμα, προσφέροντας παράλληλα ένα μέσο ελέγχου του πληθυσμού του. «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθαριστεί, είναι πολύ επικίνδυνο. Αν το αγοράσουν και το ψάρι δεν καθαριστεί, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κόψουν τα αγκάθια του, επειδή είναι πολύ τοξικά. Με άλλα λόγια, αν τσιμπηθεί, δεν θα πεθάνει αλλά θα έχει φρικτό πόνο, οπότε είναι καλύτερο να το καθαρίσετε», υπογραμμίζει ο Στέφανος Μεντώνης, ιδιοκτήτης της Ψαροταβέρνας «Στέφανος».

