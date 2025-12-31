Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Ασφάλιστρα υγείας – Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις

  • Πράσινο φως από το ΣτΕ για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις
  • Μπορεί να φτάσουν και πάνω από 10%
  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμες οι αυξήσεις
  • Πώς κουρεύητηκαν οι αυξήσεις πριν από έναν χρόνο και γιατί τώρα ανατρέπεται το σκηνικό

==========================================================================

Δημόσιοι υπάλληλοι – Αξιολόγηση στο παρά 5΄

  • Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου
  • Πρόβλημα με την αξιοπιστία της διαδικασίας αφού οι αξιολογητές ορίζονται με… απευθείας ανάθεση

==========================================================================

Κλιματική κρίση – Νέα εποχή ακραίων φαινομένων

  • Τι δείχνει η σύγκριση 30 φυσικών καταστροφών το 2025

=========================================================================

Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος και στην Ελλάδα

  • Η πιο κρύα Πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών
  • Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας

=========================================================================

Αγροτικό: Διορία μέχρι τα Φώτα δίνει η κυβέρνηση στα μπλόκα

  • Το Plan B του Μαξίμου αν κλιμακωθούν
  • Την Κυριακήη κρίσιμη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα
  • Απεργούν επ’ αόριστον οι λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου

