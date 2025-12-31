Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Ασφάλιστρα υγείας – Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
- Πράσινο φως από το ΣτΕ για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις
- Μπορεί να φτάσουν και πάνω από 10%
- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμες οι αυξήσεις
- Πώς κουρεύητηκαν οι αυξήσεις πριν από έναν χρόνο και γιατί τώρα ανατρέπεται το σκηνικό
==========================================================================
Δημόσιοι υπάλληλοι – Αξιολόγηση στο παρά 5΄
- Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου
- Πρόβλημα με την αξιοπιστία της διαδικασίας αφού οι αξιολογητές ορίζονται με… απευθείας ανάθεση
==========================================================================
Κλιματική κρίση – Νέα εποχή ακραίων φαινομένων
- Τι δείχνει η σύγκριση 30 φυσικών καταστροφών το 2025
=========================================================================
Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος και στην Ελλάδα
- Η πιο κρύα Πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών
- Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας
=========================================================================
Αγροτικό: Διορία μέχρι τα Φώτα δίνει η κυβέρνηση στα μπλόκα
- Το Plan B του Μαξίμου αν κλιμακωθούν
- Την Κυριακήη κρίσιμη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα
- Απεργούν επ’ αόριστον οι λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου