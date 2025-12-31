Κακοκαιρία με πολικό ψύχος και χιονοπτώσεις πλήττει τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία υποχωρεί ραγδαία και οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά. Ήδη, σύμφωνα με το evima.gr, χιονίζει από τη Στενή προς τους Στρόπωνες, στην περιοχή του Αγίου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας, όπου μηχανήματα της Περιφέρειας εργάζονται για τη διάνοιξη των δρόμων.

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να γίνει υπό συνθήκες έντονου ψύχους, καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Στα βόρεια προάστια της Αττικής προβλέπονται οι πρώτες νιφάδες χιονιού.

Στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι το πρωί, ενώ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Δεν αποκλείεται να χιονίσει πρόσκαιρα και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος και οι Βόρειες Σποράδες.

Στην Αττική, πιθανώς να έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα», χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα. Η Πρωτοχρονιά θα φέρει ηλιοφάνεια και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν έως και τους 20 βαθμούς.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού – Πολικό ψύχος και χιόνια

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, επηρεάζοντας και την Αττική. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες μεταβολές στα κεντρικά και βόρεια.

Από το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Τη νύχτα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, ενώ σταδιακά θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ακόμη και στην Αττική. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ.

Προγνώσεις μετεωρολόγων για το ρεβεγιόν

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «σκανδιναβικό ψύχος-αστραπή στο φινάλε του 2025», επισημαίνοντας ότι οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ραγδαία. Οι χιονοπτώσεις θα είναι λίγες και ασθενείς, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά αυξημένη πιθανότητα για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια, πάνω από τα 400 μέτρα. Παράλληλα, τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειες Κυκλάδες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, από την πλευρά του, αναφέρει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί 4-5 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς όμως να προκύψουν ακραία φαινόμενα. «Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει.

✅Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά. ✅Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω… pic.twitter.com/w9SfURviY2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Αναλυτική πρόγνωση επόμενων ημερών

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (Τετάρτη 31/12/2025), αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Εύβοιας θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -4 έως 17 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά (Πέμπτη 1/1/2026), λίγες νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές, με παγετό στα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και νότιους ανέμους έως 6 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιανουαρίου προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με νοτιάδες έως 8 μποφόρ και τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Η γενική τάση δείχνει επιστροφή σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.