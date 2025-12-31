Σε σοκ συνεχίζει και βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Κρήτη για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ, που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Ραφαήλ σε δηλώσεις του στο Κρήτη TV, είπε ότι η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του 19χρονου. Αναλυτικότερα, κατά τον δικηγόρο της οικογένειας Γιώργο Κοκοσάλη η διερεύνηση εστιάζει πλέον στο ενδεχόμενο να υπήρξε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης αμυντικού τύπου χειροβομβίδας, διαδικασία που, όπως υπογράμμισε, απαγορεύεται ρητά από τις οδηγίες και τα guidelines του NATO για το συγκεκριμένο είδος στρατιωτικού υλικού.

Ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα οπλοστάσια των χωρών – μελών του NATO εδώ και χρόνια. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, κατά τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τεχνικά ευρήματα της έκρηξης. Από την ανάλυση των τραυμάτων και την απουσία κρατήρα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το νέφος των σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν, προκύπτει – σύμφωνα με τον δικηγόρο – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως είπε, βασίζονται και στην τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ. Όπως τόνισε, ο 19χρονος βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.