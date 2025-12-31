Από τον αθλητικό κόσμο, την εκπαίδευση και την μουσική σκηνή το 2025 είχε αρκετά πρόσωπα για των οποίων την επιτυχία μπορεί να παινεύεται η Ελλάδα.

Δεν έχουμε μόνο αυτά. Το 2025 βρίσκει την Ελλάδα όχι απλώς στην κορυφή των προτιμήσεων, αλλά στο επίκεντρο της παγκόσμιας τουριστικής ελίτ, επισφραγίζοντας μια χρονιά ιστορικών διακρίσεων. Από τη σαρωτική επικράτηση της Πάρου ως το «Καλύτερο Νησί στον Κόσμο» μέχρι την ανάδειξη της Αθήνας ως τον απόλυτο city break προορισμό παγκοσμίως, η χώρα μας επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας.

Φωτεινή Τριχά: κορυφαία πολίστρια του κόσμου

Το 2025 έκλεισε για την Φωτεινή Τριχά με μια ξεχωριστή ατομική βράβευση. To βραβείο της World Aquatics την ανέδειξε κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης στον κόσμο.

Το βραβείο ήρθε στη δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς όπου η εθνική ομάδα των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα. Ένας αγώνας στον οποίο η Φωτεινή ήταν και πρώτη σκόρερ με 25 τέρματα.

Η πορεία της είχε διαγραφεί λαμπρή από νωρίς. Σε ηλικία 15 ετών και αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με 68 γκολ, ενώ την ίδια σεζόν με το σκουφάκι του Νηρέα ήταν φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας. Τον Σεπτέμβριο του 2020 μετακόμισε στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Ως παίκτρια του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας, δυο Σούπερ Καπ Ελλάδας (2024, 2025), το Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2022 και βεβαίως τα Champions League το 2021 και 2022.

Με αφορμή την Φωτεινή όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αθλητισμός ήταν ένα από τα δυνατά μας σημεία το 2025. Συνολικά 23 άνδρες και 25 γυναίκες αθλήτριες κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση ανάμεσα στους 100 κορυφαίους του κόσμου στα αγωνίσματά τους.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με την επίδοση 6,08μ., που πέτυχε τον Αύγουστο στον Βόλο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πραγματοποίησε την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών πίσω από τους Ντουπλάντις, Λαβιλενί και Μπούμπκα. Ο Έλληνας ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής βρίσκεται στην Νο2 θέση, πίσω από τον διαστημικό Σουηδό ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις. Από την άλλη, η ακοντίστρια Ελίνα Τζένγκο έκανε μεγάλες επιδόσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς, οι οποίες και την έφεραν στην Νο1 θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, ακόμη και σε μια χρονιά που δεν του έφερε ένα μεγάλο διεθνές μετάλλιο, παραμένει στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης στο μήκος, ενώ για τέταρτη φορά στην καριέρα του σημείωσε την κορυφαία επίδοση της χρονιάς στο αγώνισμά του.

Παναγιώτα Διαμαντή: Μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικούς του κόσμου

Η Παναγιώτα αποφάσισε να δει το μονοθέσιο σχολείο στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας όχι σαν αγγαρεία ή σαν περιορισμό αλλά σαν ευκαιρία και η ιστορία την δικαιώνει. Συγκαταλέγεται σήμερα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το Global Teacher Prize του Varkey Foundation και της UNESCO, και ο λόγος δεν είναι μόνο το παιδαγωγικό της έργο, αλλά το κοινωνικό αποτύπωμα που αυτό άφησε.

Τι έκανε;

– Ίδρυσε τη ΜΚΟ «Νέα Ζωή στο Χωριό» και, σε συνεργασία με τον ιερέα του χωριού, πέτυχε την προσέλκυση νέων οικογενειών στη Φουρνά. Έτσι αύξησε τους μαθητές του σχολείου από 3 σε 7 μέσα σε ένα χρόνο ενώ επαναλειτούργησε και το νηπιαγωγείο.

– Κατάφερε να «συνδέσει» το μικρό ορεινό σχολείο με πάνω από 70 σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Λουμπουμπάσι στο Κονγκό, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα και τη διεθνή συνεργασία.

– Η δράση της αναγνωρίστηκε ως μοντέλο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην ορεινή Ελλάδα, εξασφαλίζοντας

στέγη και εργασία για τις νέες οικογένειες, ενώ παράλληλα διασφάλισε ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους.

Νέγρος του Μοριά: Η “Μαύρη Ελλάδα” του κατέκτησε τον παγκόσμιο μουσικό χάρτη

Ο ράπερ τάραξε τα νερά με το “Mavri Ellada” και το “τραμπέτικο”, κερδίζοντας την αποθέωση από διεθνή μέσα όπως ο Guardian. Πρόκειται για έναν δίσκο που, σύμφωνα με τον Guardian, ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και συνομιλεί ανοιχτά με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ο δίσκος χαρακτηρίζεται από το κορυφαίο βρετανικό μέσο ως έργο που τοποθετεί τον Έλληνα ράπερ σε διεθνές επίπεδο, μακριά από εθνικά συμφραζόμενα και εύκολες κατηγοριοποιήσεις.

Η λίστα του The Guardian εστιάζει στην παγκόσμια μουσική σκηνή όπως διαμορφώνεται σήμερα: καλλιτέχνες που δεν απομακρύνονται από τις τοπικές τους ρίζες, αλλά τις κουβαλούν δημιουργικά μέσα στο παρόν.

O Κέβιν Ζανς Ανσόνγκ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του «Νέγρου του Μοριά», γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους, από γονείς που είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Γκάνα για μια καινούργια ζωή. Είμαι ο «μαύρος Ελληνάρας» έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του. Η ιδέα για τον δίσκο, να γίνει δηλαδή άλμπουμ η εμπειρία του ως Αφροέλληνας, γεννήθηκε το 2021.

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι πλέον παγκόσμιο πρότυπο: Οι μεγάλες διακρίσεις του 2025

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν πάντα ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς όμως το 2025 οι διακρίσεις ήταν αρκετές και ιδιαίτερα σημαντικές. Όχι μόνο για την χώρα αλλά και ξεχωριστά για πόλεις:

Κορυφαίες κατατάξεις:

– Καλύτερος Προορισμός στον Κόσμο: Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός για το 2025 στα βραβεία Global Traveler GT Tested Reader Survey για 5η συνεχή χρονιά.

– Καλύτερος Ευρωπαϊκός προορισμός: Η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση στα βραβεία The Telegraph Travel Awards 2025, εκθρονίζοντας την Ιταλία μετά από 25 χρόνια.

– Αθήνα: Η πρωτεύουσα αναδείχθηκε ως ο Κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός της Ευρώπης για το 2025.

– Θάσos: Καλύτερος Αυθεντικός Νησιωτικός Προορισμός (WTA).

– Πάρος: Αναδείχθηκε το Καλύτερο Νησί στον Κόσμο και στην Ευρώπη από τα βραβεία Travel + Leisure World’s Best Awards 2025.

– Αθήνα: Στέφθηκε ως ο Καλύτερος City Break Προορισμός Παγκοσμίως (World’s Leading City Break Destination) στα World Travel Awards 2025. Επίσης, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός πόλης της Ευρώπης.

Το 2025 λοιπόν κλείνει υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο ότι η ελληνική φιλοξενία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, αλλά μια βαθιά ριζωμένη τέχνη. Ενώ οι προσωπικές διακρίσεις από την άλλη πλευρά μας αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Ελπίζουμε το άρθρο στο κλείσιμο του 2026 να έχει ακόμα περισσότερα που θα αξίζουν αναφοράς.