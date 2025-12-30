Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 110 υπόπτους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους, μία ημέρα μετά τον θάνατο τριών αστυνομικών και έξι ενόπλων σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη.

Η επιχείρηση περιλάμβανε οκτάωρη πολιορκία κατοικίας στη Γιάλοβα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης. Η δράση αυτή έγινε μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ύποπτων μελών της οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κατά την έφοδο στη Γιάλοβα τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Η κατοικία αποτελούσε μία από τις πάνω από 100 διευθύνσεις που στοχοθετήθηκαν από τις αρχές στη διάρκεια της επιχείρησης.

Στη σημερινή εξόρμηση, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 114 τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο ακόμη επαρχίες, συλλαμβάνοντας 110 από τους συνολικά 115 υπόπτους που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν ψηφιακά δεδομένα και έγγραφα που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης.

Η Τουρκία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της κατά υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους το τελευταίο διάστημα, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση επιχειρεί να ανασυνταχθεί διεθνώς.

Αναζωπύρωση της δράσης του Ισλαμικού Κράτους

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ενόπλων στη βορειοδυτική Νιγηρία. Παράλληλα, η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες της αιματηρής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε δεκάδες στόχους του ΙΚ στη Συρία, ως αντίποινα για επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού στην περιοχή.

Η Τουρκία στο στόχαστρο τα προηγούμενα χρόνια

Πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, η τζιχαντιστική οργάνωση είχε κατηγορηθεί για σειρά επιθέσεων στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων και οι αιματηρές επιθέσεις σε νυχτερινό κέντρο και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Η χώρα αποτέλεσε βασικό σημείο διέλευσης ξένων μαχητών, συμπεριλαμβανομένων μελών του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι περνούσαν από και προς τη Συρία στη διάρκεια του πολέμου. Έκτοτε, οι τουρκικές αρχές πραγματοποιούν τακτικές επιχειρήσεις κατά της οργάνωσης, ενώ οι επιθέσεις έχουν μειωθεί αισθητά μετά το κύμα βίας της περιόδου 2015-2017.