Οι χθεσινές δηλώσεις Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στις οποίες έκανε λόγο για απόπειρα του Κιέβου να εξαπολύσει επίθεση με drones στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν, κυριάρχησαν και στις σημερινές δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους γιαλογαριασμό του Κρεμλίνου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η υπόθεση αυτή θα οδηγήσει σε σκλήρυνση της στάσης της Ρωσίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Τόνισε πως ο ρωσικός στρατός γνωρίζει «πού, πότε και πώς θα απαντήσει» στην ενέργεια που αποδίδεται στο Κίεβο.

Ερωτηθείς για το πού βρισκόταν ο Πούτιν τη στιγμή της υποτιθέμενης επίθεσης, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Όσον αφορά την τοποθεσία του προέδρου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες το θέμα αυτό δεν υπόκειται σε δημόσια συζήτηση».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «τρελές» τις προσπάθειες των Δυτικών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παρουσιάσουν ως «ψεύτικες» τις πληροφορίες για την επίθεση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κανάλι «ειλικρινούς διαλόγου» που, όπως είπε, διατηρούν οι Ντόναλντ Τραμπ και Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί να διαταράξει τις πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ και η αντίδραση της Ουκρανίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, είχε ανακοινώσει ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Νόβγκοροντ με μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει αναπάντητη την ενέργεια αυτή, ενώ προανήγγειλε επανεξέταση της διαπραγματευτικής στάσης της Μόσχας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Ρωσικές πηγές υποστήριξαν ότι όλα τα drones αναχαιτίστηκαν και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές σε υποδομές.

Η απάντηση Ζελένσκι

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επισήμανε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου που τον Φεβρουάριο θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο και κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.