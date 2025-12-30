Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε ανέβασαν ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση του Άρη… τρέχοντας για να προλάβουν τα πρώτα ματς του 2026.

Οι δύο παίκτες επανήλθαν μετά από αρκετό καιρό και προσφέρουν στον Μανόλο Χιμένεθ λύσεις σε θέσεις που η ομάδα… πονάει τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ανδαλουσιανός δεν είχε κάποια άλλη επιστροφή, αναμένοντας τους Σούντμπεργκ και Δώνη που συνεχίσαν σήμερα με ατομικο πρόγραμμα. Ο Μεντίλ ακολούθησε θεραπεία.

Η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τους παίκτες να έχουν δώσει ραντεβού αύριο το πρωί στο Ρύσιο.