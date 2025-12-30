Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο θα κάνει ένας υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αχαρνών, αφού δέχθηκε βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου 15 Ρομά, την ώρα της αποκομιδής των απορριμμάτων σε καταυλισμό της Αυλίζας.

«Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει με το χτύπημα αυτό στο κεφάλι, πολύ βαρύ το αντικείμενο… Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο, ήρθαν βρίζοντας να μου επιτεθούν, στην αρχή δύο άτομα, κατάφερα τους απώθησα», είπε μιλώντας στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας που έπεσε θύμα επίθεσης. Αντί να γυρίσει σπίτι του μετά την δουλειά, βρέθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα τραύματά του μαρτυρούν τα βίαια χτυπήματα, που δέχτηκε.

Το περιστατικό έγινε στη στάση ΙΣΙΔ στις Αχαρνές. Όταν οι υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου υπέδειξαν σε δύο κατοίκους να μην πετούν τα σκουπίδια τους έξω από το σπίτι τους και να τα πετούν στους κάδους απορριμμάτων, εκείνοι από δύο άτομα έγιναν δεκαπέντε και άρχισαν να πετούν πέτρες.

«Μας επιτέθηκαν κάποιοι Ρομά εν ώρα εργασίας στην περιοχή της Αυλίζας των Αχαρνών. Έγινε στην αρχή λεκτικά, μετά άρχισαν να χειροδικούν, τους απώθησα και την ώρα που πήγαμε να αποχωρήσουμε από το σημείο, με χτύπησαν με ένα μεγάλο αντικείμενο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να είμαι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», λέει το θύμα της επίθεσης.