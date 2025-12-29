Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» –αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι–, είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

Οι ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησαν με το ζήτημα της ασφάλειας, και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Απλώς πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά θέματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά.

«Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα την έχουμε κάνει τον τελευταίο μήνα. Αυτό δεν είναι μια διαδικασία που λύνεται σε μία μέρα. Υπάρχουν πολύπλοκα θέματα» τόνισε ενώ όταν ρωτήθηκε ποια δύσκολα ζητήματα παραμένουν άλυτα, ο Τραμπ ανέφερε το ζήτημα κάποιων ουκρανικών εδαφών.

«Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ.

Προγραμματίζεται νέα συνάντηση του κ. Τραμπ με τον κ. Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο, είπε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Εμ. Μακρόν ανήγγειλε σύνοδο των συμμάχων του Κιέβου στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο των κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν στα γαλλικά και στα αγγλικά μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, που είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι.

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky. We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025

Η αναγγελία καταγράφτηκε αφού ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Τραμπ συναντήθηκαν χθες στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, με τον τελευταίο να εμφανίζεται αισιόδοξος, αν και προτίμησε να παραμείνει αόριστος, για την προσεχή επίλυση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως πρόκειται για «πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση», διαβεβαιώνοντας πάντως ότι σημειώθηκαν «πολλές πρόοδοι». «Δεν θα πω πότε, όμως νομίζω πως θα φτάσουμε εκεί», συνέχισε, σημειώνοντας ακόμη πως πρότεινε να πάει να μιλήσει στο ουκρανικό κοινοβούλιο για να προχωρήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε επίσης ενθουσιώδης, μιλώντας για «μεγάλες προόδους», την «έγκριση» του «90%» του αμερικανικού σχεδίου 20 σημείων και επίσης την «έγκριση» κάποιων «εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία και «σχεδόν την έγκριση» ορισμένων άλλων. Αναφέρθηκε επίσης σε «σχέδιο για την ευημερία» της χώρας του σε «πορεία προς την οριστικοποίηση».