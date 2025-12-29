Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να αναλάβουν τις «ευθύνες» τους και να δώσουν «προτεραιότητα στον άνθρωπο και στον πλανήτη», στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, προειδοποιώντας για έναν κόσμο που βυθίζεται στο «χάος».

«Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Γύρω μας, όλα είναι χάος και αβεβαιότητα. Οι διχασμοί. Η βία. Η κατάρρευση του κλίματος. Οι συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η αμφισβήτηση των θεμελιωδών αρχών που μας ενώνουν ως ανθρώπινη οικογένεια», τόνισε ο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Το 2026, απευθύνω έκκληση στις ηγέτιδες και τους ηγέτες όλου του κόσμου: αναλάβετε τις ευθύνες σας. Φτάνει πια με τα δεινά. Προτεραιότητα στον άνθρωπο και στον πλανήτη. Προτρέπω όλες και όλους όσοι ακούν αυτό το μήνυμα να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Το μέλλον μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να βρούμε συλλογικά το θάρρος να δράσουμε», σημείωσε, καταγγέλλοντας για ακόμη μία φορά την ανισορροπία μεταξύ στρατιωτικών δαπανών και χρηματοδότησης της βοήθειας προς τους πιο ευάλωτους.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επεσήμανε ότι «την ώρα που γυρίζουμε τη σελίδα μιας ταραγμένης χρονιάς, η διαπίστωση είναι ξεκάθαρη: οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% για να ανέλθουν σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια». Όπως υπογράμμισε, το ποσό αυτό είναι «13 φορές περισσότερο από το συνολικό ποσό της αναπτυξιακής βοήθειας και ισοδύναμο με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν όλης της Αφρικής», ενώ οι συγκρούσεις «δεν ήταν ποτέ τόσο σφοδρές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Αυτή τη νέα χρονιά, ας πάρουμε την απόφαση να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Για να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην καταπολέμηση της φτώχειας και λιγότερο στους πολέμους. Η ειρήνη πρέπει να νικήσει», κατέληξε ο Γκουτέρες, ο οποίος εισέρχεται στην τελευταία χρονιά της θητείας του.