Οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μπόνταϊ, απηύθυναν έκκληση προς τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή που θα ερευνήσει τη ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, όταν ένας πατέρας και ο γιος του σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους. Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό αντισημιτικό.

Ο πατέρας, Ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο 24χρονος γιος του, γεννημένος στην Αυστραλία, παραμένει υπό κράτηση. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Έκκληση για Βασιλική Επιτροπή

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες ζήτησαν από τον Αλμπανέζι να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία». Παράλληλα, κάλεσαν να διερευνηθούν τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την επίθεση.

«Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε σχέση με τη σφαγή στο Μπόνταϊ δεν επαρκούν… Μας οφείλετε απαντήσεις. Μας οφείλετε λογοδοσία. Και οφείλετε στους Αυστραλούς την αλήθεια», αναφέρουν οι οικογένειες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην Αυστραλία, οι Βασιλικές Επιτροπές αποτελούν τα υψηλότερα δημόσια όργανα έρευνας, με ευρείες εξουσίες για τη διερεύνηση θεμάτων όπως η διαφθορά, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η στάση της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι δήλωσε ότι έχει ήδη συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μετά την επίθεση. Στόχος είναι να αξιολογηθεί αν οι αρχές θα μπορούσαν να έχουν λάβει επιπλέον μέτρα για την αποτροπή της τρομοκρατικής ενέργειας.

Η επιτροπή, όπως ανέφερε, θα εξετάσει αν οι υπάρχοντες νόμοι ή πιθανές αδυναμίες στις υπηρεσίες πληροφοριών εμπόδισαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας να δράσουν προληπτικά.

Παρά την αυξανόμενη κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τον περιορισμό του αντισημιτισμού, ο Αλμπανέζι αντιστέκεται στις εκκλήσεις για σύσταση Βασιλικής Επιτροπής. Επισήμανε ότι τέτοιου είδους διαδικασίες απαιτούν χρόνια για να ολοκληρωθούν.

«Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε χρόνια για απαντήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε με οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται», δήλωσε ο Αλμπανέζι στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανεξάρτητη επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της τον Απρίλιο, ενώ το κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει σχετική νομοθεσία το επόμενο έτος.