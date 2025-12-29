Ο Δημήτρης Χρονόπουλος παρουσιάζει ένα σοκολατένιο γιορτινό γλυκό, ιδανικό για το τραπέζι των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Ο γνωστός pastry chef, μέσα από την κουζίνα του «Buongiorno», προτείνει μια παραδοσιακή συνταγή με μοντέρνες πινελιές.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των υλικών, ο Χρονόπουλος δημιουργεί ένα επιδόρπιο που συνδυάζει τη βελούδινη υφή της σοκολάτας με αρώματα που θυμίζουν γιορτές. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση.

Η διαδικασία παρασκευής είναι απλή, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του pastry chef. Από τη σωστή θερμοκρασία τήξης της σοκολάτας έως το ιδανικό ψήσιμο, κάθε βήμα συμβάλλει στο τέλειο αποτέλεσμα.