Χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος έκανε κυριολεκτικά «βουτιά». Σε αρκετές περιοχές, το θερμόμετρο έπεσε αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ψύχους.

Νωρίς το πρωί, η θερμοκρασία έφτασε στους -9 βαθμούς Κελσίου στον Λαϊλιά Σερρών, στους -8 στο Οχυρό Νευροκοπίου και στους -7 στη Φλώρινα και στα Γρεβενά. Το ψύχος ήταν ιδιαίτερα αισθητό και σε άλλες περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Στους -6 βαθμούς καταγράφηκε η θερμοκρασία στο Νευροκόπι Δράμας, στη Νεάπολη Κοζάνης και στον Νέο Καύκασο Γρεβενών. Στην Πτολεμαΐδα το θερμόμετρο έδειξε -5, στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου -4, ενώ στην Καστοριά και την Κοζάνη οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ -2 και -1 βαθμού Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν 4 βαθμοί Κελσίου. Η χαμηλότερη τιμή στην περιφερειακή ενότητα καταγράφηκε στον Λαγκαδά, όπου το θερμόμετρο έπεσε στο μηδέν.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή από το πρωί της Κυριακής προκάλεσαν δεκάδες προβλήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 710 κλήσεις, εκ των οποίων 141 αφορούσαν κοπές δέντρων που έπεσαν λόγω του ανέμου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 55 παρεμβάσεις για την αφαίρεση αντικειμένων, όπως τέντες και κάγκελα, που αποκολλήθηκαν ή μετακινήθηκαν από τις ριπές.