Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μία γυναίκα 65 ετών. Όπως αναφέρεται, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι θάνατοί τους να οφείλονται σε αναθυμιάσεις από σόμπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί.