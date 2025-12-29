Εγκρίθηκε για πρώτη φορά η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αναβαθμίζει το ερευνητικό έργο των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) στο επίπεδο των υπολοίπων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της χώρας, σε υλοποίηση του Ν. 5110/2024, ο οποίος εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο των ΑΣΕΙ.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος προβλέπει ότι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) χρηματοδοτεί διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της Άμυνας, με στόχο την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των ΑΣΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε αναφέρει κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα ΑΣΕΙ: «Υπηρετεί την ίδια βασική κεντρική ιδέα, τη μόχλευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου μέσω της έρευνας. Τα διδακτορικά είναι έρευνα, αυτό ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε καινούργιες λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα και δεν είναι δυνατόν παρά να απευθυνθούμε στους σπουδαστές των στρατιωτικών μας σχολών. Υπάρχουν λαμπρά μυαλά. Και το είπα και στην Επιτροπή. Αν πάει κανείς και δει στα εργαστήρια της Σχολής Ευελπίδων την έρευνα που έχει ήδη εκτελεστεί – αφηρημένα όμως και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό – θα καταλάβει τι δυνατότητες έχουμε εάν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μυαλά».

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία έγκρισης υποβλήθηκαν συνολικά 43 ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει επιστημονικών, τεχνολογικών και επιχειρησιακών κριτηρίων.

Από τις προτάσεις αυτές επιλέχθηκαν 6 ερευνητικά έργα για χρηματοδότηση, στα οποία αντιστοιχούν συνολικά 11 διδακτορικές διατριβές προς υλοποίηση στα ΑΣΕΙ, ως εξής:

* Σύστημα Βιομετρικής Αξιολόγησης Μαχητή σε Πραγματικό Χρόνο (BioMil-X) (Σχολή Ευελπίδων)

* NG-GEO Next-Gen Geospatial Support and Geo-Intelligence (GeoINT) for Military Operations, Simulation and Training (Σχολή Ευελπίδων)

* Σχεδίαση και Υλοποίηση Αυτόνομου Πιλότου Πτήσης Μη επανδρωμένου Αεροχήματος UAV με Χρήση Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων)

* Αναγνώριση και Ανάλυση Στόχων με Χρήση Τεχνολογίας Synthetic Aperture Radar (SAR) (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων)

* DroneGuard – Σύστημα Ασφάλειας και Επιτήρησης Υποδομών με Αξιοποίηση ΑΙ σε Αnti-drone Συστήματα και με Δυνατότητα Αυτοματοποιημένης Ανάπτυξης Σμήνους Αναγνώρισης από Απόσταση. (Σχολή Ικάρων)

* Αρχιτεκτονική Διαστημικής Ασφάλειας για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις: Ανάπτυξη Τεχνολογιών SSA και PNT. (Σχολή Ικάρων)