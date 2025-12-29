Το 2026 φέρνει σημαντικές εξελίξεις στο στεγαστικό, με τον νέο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να αποτελεί κεντρικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατα συνέντευξή του, πρόκειται για μια «δεύτερη ευκαιρία» για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς ο φορέας θα αγοράζει τις κατοικίες και θα τις επαναμισθώνει στους ιδιοκτήτες για 12 χρόνια, παρέχοντας παράλληλα κρατική επιδότηση ενοικίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα προέκυπταν αν η κατοικία περνούσε σε τρίτο. Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το σύνολο των μισθωμάτων εφόσον ασκήσει το δικαίωμα νωρίτερα.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο φορέας αποκτά το ακίνητο με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας, ωφελώντας μετέπειτα και τον πολίτη, καθώς η τιμή επαναγοράς του ακινήτου θα μειώνεται αντίστοιχα.

Η προκήρυξη για την τελική φάση του διαγωνισμού αναμένεται άμεσα, ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες, και θα καθορίσει τον ανάδοχο του φορέα. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του, που στόχος είναι να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζεται το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης. Μέσω αυτού, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχεται κρατική επιδότηση δόσης δανείου έως και 210 ευρώ, εξασφαλίζοντας την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Πώς θα γίνεται η ένταξη στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Η ένταξη στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, απαιτείται η συναίνεση του οφειλέτη για τη διενέργεια αυτοψίας από τον επενδυτή, ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής αξία του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αρνηθεί ή εντοπιστούν σοβαρές παραβάσεις που εμποδίζουν τη μεταβίβαση, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

αντίγραφο ταυτότητας

κατασχετήριο ή στοιχεία απόφασης περί κήρυξης σε πτώχευση

τίτλοι ιδιοκτησίας

βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

τυχόν έγγραφα περί συμμετοχής του στο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου/υπεύθυνη δήλωση από τον αποκλειστικό κύριο ή από κάθε έναν από τους συγκυρίους.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η κυβέρνηση στοχεύει να συνδέσει την κοινωνική προστασία με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας πρακτικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και αναδεικνύοντας τη δημόσια πολιτική στέγασης σε εργαλείο συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης.