Ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ προκάλεσαν πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παρεμβάσεις, κυρίως για απομάκρυνση πεσμένων δέντρων από δρόμους και πεζοδρόμια, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας μικρές καθυστερήσεις και προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

