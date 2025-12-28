Ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ προκάλεσαν πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παρεμβάσεις, κυρίως για απομάκρυνση πεσμένων δέντρων από δρόμους και πεζοδρόμια, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας μικρές καθυστερήσεις και προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.