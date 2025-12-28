Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Δράμας, στο πλαίσιο των ενισχυμένων ελέγχων που εφαρμόζονται για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι τέσσερις άνδρες εντοπίστηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου, υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, τη στιγμή που επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα επιβαίνοντες σε δύο οχήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά πέντε πρόβατα τα οποία επιχειρούσαν να μεταφέρουν παράνομα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των δύο οχημάτων καθώς και των ζώων. Τα πρόβατα εξετάστηκαν από κτηνίατρο και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατασχέθηκαν προκειμένου να θανατωθούν δια σφαγής, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου.