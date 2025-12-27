Στην έξυπνη διαφήμιση των ημερών, ο Ντίνος Μήτογλου ενημερώνει τον Σάσα Βεζένκοφ ότι ο Άη Βασίλης χρειάζεται βοήθεια (γιατί έχει τραυματιστεί) και οι δύο διεθνείς παίκτες πάνε να σώσουν τα Χριστούγεννα (όπως λένε) παρέα με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τι Τζέι Σόρτς.

Όταν αναρωτήθηκαν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Άγιου Βασίλη, ο Τι Τζέι Σορτς αποκρίθηκε στον Φουρνιέ: «Συγγνώμη, όμως δεν φοράω κόκκινα». Στη διαφήμιση τελικά ο Αι Βασίλης ξεπερνά τον τραυματισμό του και αναλαμβάνει δράση.

Χθες στη Μπολόνια, ο Φουρνιέ ήταν αυτός που πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ντύθηκε Αι Βασίλης για την ομάδα του με 21 πόντους μόνο από τρίποντα (7/10) !

Την ώρα που μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής γνώρισε την αποθέωση απ’ όλους για την ηγετική του εμφάνιση, αλλά κακά τα ψέματα ο Αι Βασίλης του Ολυμπιακού είχε πολλούς και σημαντικούς βοηθούς ώστε να καταφέρει να μην χαλάσει τα Χριστούγεννα της ομάδας του και των εκατομμυρίων φίλων της ανά τον κόσμο και φυσικά των 500 που είχαν ακολουθήσει την αποστολή στην ιταλική πόλη.

Πρώτος και καλύτερος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που συνεχίζει να είναι «καυτός» και διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των γηπεδούχων, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων και ένα πολύ σημαντικό καλάθι στο φινάλε.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές με σκορ, ριμπάουντ και ασίστ και ήταν ο κομβικός σύνδεσμος στην καλή λειτουργία της ομάδας του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με τον Αλεκ Πίτερς πρόσφεραν επίσης πολύτιμες βοήθειες σε σκοράρισμα και ριμπάουντ, ενώ ο πάντα αθόρυβος αλλά ουσιαστικός αρχηγός Κώστας Παπανικολάου έκανε μεγάλη δουλειά στα μετόπισθεν και όχι μόνο. Ακόμα και στο κρίσιμο τάιμ άουτ έδωσε την ασίστ του, για την επαναφορά της μπάλας.

Ο Μόντε Μόρις μπορεί να μην σκόραρε, αλλά σίγουρα άφησε υποσχέσεις δείχνοντας ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο την νέα του ομάδα, που υστερούσε πάρα πολύ στη συγκεκριμένη θέση. Η νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική διότι ήρθε ουσιαστικά χωρίς καθαρόαιμο γκάρντ στα τελευταία λεπτά. Με τον Γουόκαπ να έχει απενεργοποιηθεί νωρίς με 5 φάουλ, τον Μόρις να θέλει ακόμα χρόνο και τον Νιλικίνα να μην δίνει πολλά στην επίθεση, ακόμα και οργανωτικά. Με αποτέλεσμα ο κόουτς Μπαρτζώκας να επιλέξει στα τελευταία κρίσιμα λεπτά να πάει με Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ.

Ναι η ελληνική ομάδα αδίκησε και πάλι τον εαυτό της, καθώς είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους και επέτρεψε στη Βίρτους να πλησιάσει στον πόντο καθώς έχασε τη συγκέντρωσή της. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι με 29-7 στους πόντους από λάθη αντιπάλου, όπως και το 14-2 στους πόντους στον αιφνιδιασμό (οι περισσότεροι των γηπεδούχων έγιναν από λάθος πάσες των φιλοξενούμενων).

Στα τρία τελευταία ματς οι Ερυθρόλευκοι έχουν δεχτεί στο τέταρτο δεκάλεπτο 34 από την Βίρτους, 28 από την Βιλερμπάν (σε παιχνίδι βέβαια που είχε κριθεί 100%) και 32 από την Βαλένθια. Ενώ είχαν καταστροφικά δεκάλεπτα και στη Βαρκελώνη (30-17 το 3ο όπου και κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό η νίκη των Καταλανών) και στο Βελιγράδι (32-15 το τελευταίο υπέρ του Ερυθρού Αστέρα που ήταν πίσω στο σκορ με 65-59 στο 30’).

Δυστυχώς για τον κόουτς Μπαρτζώκα, πολλές φορές στις αλλαγές η second unit δεν ανταποκρίνεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ η συγκέντρωση πάει περίπατο στην τελευταία περίοδο και λόγω κούρασης. Είναι το σημείο όπου χρειάζεται περισσότερη μελέτη και διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου να μην χάνονται πολύτιμες νίκες όπως θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι τα παιχνίδια με Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια.