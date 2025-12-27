Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 5-3 της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σε αναμέτρηση για την 20ή αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας άσος της ομάδας των Βρυξελλών πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, μοιράζοντας τρεις ασίστ από τα πέντε γκολ της ομάδας του, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του αγώνα.

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές είχαν μάλιστα ένα τετ-α-τετ στο περιθώριο του αγώνα, μιλώντας στο κανάλι «DAZN», όπου έβαλαν… στοίχημα για το ποιος θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τις περισσότερες ασίστ.

Ο Χρήστος Τζόλης πρότεινε ως έπαθλο για τον νικητή ένα ελληνικό απόγευμα, με τους δύο παίκτες να δίνουν τα χέρια. Με την εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο Τζόλης πήρε ήδη σαφές προβάδισμα, καθώς μετρά εννέα ασίστ, έναντι έξι του Καρέτσα.