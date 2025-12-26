Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το ιστορικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων στο τέλος της χρονιάς. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις παρατεταμένες οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες που εντείνουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Το ασήμι έφθασε στα 75,15 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια), ενώ ο χρυσός σημείωσε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, διαμορφούμενος στα 4.531,04 δολάρια η ουγγιά. Οι επιδόσεις αυτές καταγράφουν ρεκόρ δεκαετιών στις διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Από τις αρχές του έτους, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 70%, ενώ το ασήμι σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 150%, ποσοστά που θυμίζουν την εκρηκτική άνοδο του 1979. Οι επενδυτές στρέφονται στα μέταλλα αυτά ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταράξεων.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται διαχρονικά «αξίες καταφύγια», καθώς προσελκύουν κεντρικές τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς και ιδιώτες που επιδιώκουν προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών και τις πολιτικές κρίσεις. Η αυξημένη ζήτηση ενισχύεται περαιτέρω από τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Η επίδραση του δολαρίου και της Fed

Το δολάριο και τα αμερικανικά κρατικά αξιόγραφα, που συνήθως λειτουργούν ως ανταγωνιστικά καταφύγια, εμφανίζονται φέτος λιγότερο ελκυστικά. Οι αβεβαιότητες γύρω από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed έχουν περιορίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για το αμερικανικό νόμισμα.

Παράλληλα, αυξανόμενες ανησυχίες για τα κρατικά χρέη μεγάλων οικονομιών και την πιθανή «φούσκα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνουν τη στροφή προς τα πολύτιμα μέταλλα.

Όπως επισημαίνει ο Τζον Πλασάρ, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank, οι αβεβαιότητες αυτές ωθούν τις τιμές προς τα πάνω, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. «Τα μέταλλα γίνονται μάλλον διασφάλιση, παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.