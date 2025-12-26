Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές ακόμη και την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, αξιοποιώντας τα voucher τους. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι κάτοχοι των επιταγών έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Η ιδιωτική συμμετοχή παραμένει χαμηλή ή και μηδενική, ανάλογα με τον προορισμό.

Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετα οφέλη, με αυξημένο αριθμό διανυκτερεύσεων και ειδικές εκπτώσεις.

Επιπλέον παροχές για νησιά και πληγείσες περιοχές

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν με έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξημένες τιμές για παρόχους

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% κατά την περίοδο των εορτών. Η ενίσχυση αυτή διευκολύνει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων για τους δικαιούχους.

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες.