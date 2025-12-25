Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Σουηδία, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα στη Μπόντεν, ενώ μέσα στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα. Οι αρχές είχαν κληθεί να ερευνήσουν μια καταγγελλόμενη επίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δυνάμεις ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας ηλικίας 20 έως 30 ετών είχε επιτεθεί στους ενοίκους του σπιτιού, κρατώντας κάποιο είδος όπλου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.