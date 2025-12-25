Ο Άγιος Βασίλης ταξίδεψε ξανά το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, μεταφέροντας δώρα σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση Αεροπορικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD). Το μαγικό αυτό έθιμο, που ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια, εξακολουθεί να συγκινεί μικρούς και μεγάλους.

Παρά την αφοσίωση της NORAD στην παράδοση που κρατά από το 1955, η υπηρεσία διαθέτει περιορισμένες πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολουθεί κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης. Όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι της, η πορεία του παραμένει μυστική έως ότου ξεκινήσει το ταξίδι του από τον Βόρειο Πόλο.

Ο Άγιος Βασίλης δεν υποχρεούται να καταθέσει σχέδιο πτήσης, γεγονός που καθιστά το έργο της NORAD περισσότερο συμβολικό. Το μόνο γνωστό είναι ότι απογειώνεται κάθε χρόνο από τη βάση του στο σπίτι του στον Βόρειο Πόλο, ξεκινώντας μια παγκόσμια αποστολή χαράς.

«Η NORAD παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη, αλλά μόνο ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τη διαδρομή του, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού πάει ή πότε θα φθάσει στο σπίτι σας», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της διοίκησης, επισημαίνοντας τον μυστηριώδη χαρακτήρα του ταξιδιού.

Η κοινή διοίκηση αεροπορικής άμυνας ΗΠΑ–Καναδά, με έδρα την αεροπορική βάση Πίτερσον στο Κολοράντο Σπρινγκς, παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη επί επτά δεκαετίες. Παράλληλα, επιτελεί το βασικό της έργο, την επιτήρηση του εναέριου χώρου και την έκδοση προειδοποιήσεων για πιθανές απειλές στη Βόρεια Αμερική.

Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο έθιμο

Η «παρακολούθηση» του Άγιου Βασίλη από τη NORAD ξεκίνησε το 1955 από ένα τυχαίο περιστατικό. Μια διαφήμιση των πολυκαταστημάτων Sears σε εφημερίδα του Κολοράντο καλούσε τα παιδιά να τηλεφωνήσουν στον Άγιο Βασίλη, όμως το τηλέφωνο που δημοσιεύτηκε ήταν μυστική γραμμή της NORAD, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου.

Ο αξιωματικός που απάντησε εκείνο το βράδυ αποφάσισε να μπει στο πνεύμα των εορτών, διαβεβαιώνοντας τα παιδιά ότι ο Άγιος Βασίλης είχε απογειωθεί και κατευθυνόταν να μοιράσει τα δώρα του. Έτσι γεννήθηκε μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με εκατομμύρια παιδιά να παρακολουθούν κάθε χρόνο την πορεία του μέσα από το σύστημα της NORAD.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας, η NORAD εντοπίζει την απογείωση του Άγιου Βασίλη μέσω του δικτύου ραντάρ στους πόλους και στη συνέχεια παρακολουθεί το ταξίδι του με τους ίδιους δορυφόρους που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση πιθανών εκτοξεύσεων πυραύλων.