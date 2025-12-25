Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με ένα μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που περνούν τις Άγιες Ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.

«Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Η προσκύνηση των μάγων»

Ο υπουργός συνοδεύει το μήνυμά του με την «προσκύνηση των μάγων», ένα έργο του Εμμανουήλ Τζάνε (1667) από τη συλλογή Βυζαντινού και Χριστιανικού μουσείου.