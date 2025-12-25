Ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα στην ελληνική εγκληματολογική ιστορία διαπράχθηκε ανήμερα Χριστουγέννων πριν από 59 χρόνια, όταν κουραμπιέδες με δηλητήριο μετέτρεψαν τη γιορτή σε τραγωδία.

Το έγκλημα σημειώθηκε σε μικρό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μικρών παιδιών και του παππού τους. Θύματα μιας πράξης που συγκλόνισε το πανελλήνιο, χωρίς να είναι ο αρχικός στόχος της δράστιδος.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στο χωριό Παπαδάτος Ξηρομέρου. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1965 έφτασε στο σπίτι της οικογένειας της 30χρονης Βασιλικής ένα κουτί με κουραμπιέδες. Το δέμα παρέλαβε ο 68χρονος πατέρας της, Δημήτρης, καθώς η ίδια απουσίαζε σε επίσκεψη φίλης.

Ο ηλικιωμένος δοκίμασε πρώτος το γλυκό και στη συνέχεια κέρασε τις δύο εγγονές του, ηλικίας 2,5 και 3,5 ετών. Λίγη ώρα αργότερα, τόσο ο ίδιος όσο και τα δύο παιδιά παρουσίασαν έντονους πόνους. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξαν.

Από τους «κουραμπιέδες του θανάτου» δηλητηριάστηκαν και δύο ακόμη γυναίκες, οι οποίες όμως κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν άμεσα στο δέμα. Η αστυνομία αναζήτησε τον αποστολέα και τα κίνητρα πίσω από την αποστολή του. Σύντομα τα ίχνη οδήγησαν σε μια 40χρονη γυναίκα από την Αμφιλοχία, την Ειρήνη, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όπως προέκυψε, διατηρούσε ερωτική σχέση με τον αρραβωνιαστικό της Βασιλικής. Στόχος της ήταν η ίδια η νεαρή γυναίκα, όμως το σχέδιο απέτυχε τραγικά, οδηγώντας στον θάνατο τρία αθώα πρόσωπα. Το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν παραθείο.

Κίνητρο της υπόθεσης φαίνεται πως ήταν η ζήλια και η ερωτική αντιζηλία. Ο 25χρονος αρραβωνιαστικός δεν χώριζε τη Βασιλική, καθώς είχε λάβει προκαταβολή προίκας ύψους 40.000 δραχμών, ποσό που σε περίπτωση χωρισμού θα έπρεπε να επιστρέψει.

Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1967 στο Κακουργιοδικείο της Πάτρας. Στο εδώλιο κάθισαν τόσο η Ειρήνη όσο και ο νεαρός άνδρας, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Βασιλική κατέθεσε πως θεωρούσε βέβαιο ότι η αποστολή των δηλητηριασμένων γλυκών έγινε με υπόδειξη του αρραβωνιαστικού της. Αντίθετα, η Ειρήνη αρνήθηκε την ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι δεχόταν εκβιασμούς και οικονομική εκμετάλλευση.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων. Τελικά, το δικαστήριο καταδίκασε την Ειρήνη σε κάθειρξη 20 ετών, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό της μέτριας σύγχυσης, ενώ ο Βασίλης αθωώθηκε.

Η υπόθεση έμεινε στην ιστορία ως το έγκλημα με τους «δηλητηριασμένους κουραμπιέδες», στιγματίζοντας για πάντα τα Χριστούγεννα του 1965.