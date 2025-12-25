Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης διοργάνωσε σήμερα (25/12) ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ), στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ προσφέρθηκαν 1.300 μερίδες παραδοσιακών γιορτινών γευμάτων σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

«Τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν ότι ορισμένοι συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτά που πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα: ένα ζεστό φαγητό, μία φιλική κουβέντα. Σήμερα, με το γεύμα αγάπης, που προσφέραμε σε 1.300 άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες, κάνουμε πράξη για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας ότι κανείς δεν μένει μόνος στην πόλη μας. Κανείς δεν είναι αόρατος» δήλωσε ο κ. Δούκας.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε: «Ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται συστηματικά για την προστασία και την αξιοπρέπεια των αστέγων. Καθημερινά προσφέρουμε φαγητό σε 800 άτομα, ενώ περίπου 1.400 άτομα, που διαβιούν στον δρόμο, εξυπηρετούνται ενεργά από τις ομάδες Street Work. Παράλληλα, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, 200 άνθρωποι βρίσκουν καθημερινά ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μια πόλη ανθρωπιάς, φροντίδας και αλληλεγγύης».

Η πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Μίνα Φούντζουλα, σημείωσε: «Και αυτά τα Χριστούγεννα στηρίζουμε τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της πόλης, διανέμοντας καθημερινά, μέσω του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, εορταστικά γλυκά και δώρα στις ωφελούμενές μας οικογένειες, επιπλέον των σταθερών πακέτων στήριξης. Με την πραγματοποίηση του Γεύματος Αγάπης, που αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της συνολικής προσπάθειας, επιδιώκουμε να μεταδώσουμε ζεστασιά και ελπίδα και να σταθούμε σαν οικογένεια δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη τη συμπαράστασή μας».

Η συμμετοχή και η στήριξη του Δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στη μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης το ΚΥΑΔΑ συμπεριέλαβε φιλοξενούμενους των δομών της πόλης, αλλά και κάθε συμπολίτη που εξακολουθεί να διαβιεί στον δρόμο. Παράλληλα, φρόντισε για τη μετακίνηση των προσκεκλημένων από και προς τον χώρο του γεύματος.

Την εκδήλωση υποστήριξε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), αναλαμβάνοντας τη μουσική επένδυση με την παρουσία DJ, ενώ η Δημοτική Αστυνομία διασφάλισε την ομαλή ροή της εκδήλωσης.

Περισσότερα από 2.600 «γεύματα αγάπης»

Κατά τη διάρκεια της φετινής γιορτινής περιόδου, το ΚΥΑΔΑ θα προσφέρει συνολικά πάνω από 2.600 «γεύματα αγάπης» σε συμπολίτες που το έχουν ανάγκη, με τη στήριξη της Lidl Hellas.

Από αυτά, 1.300 διανεμήθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, 668 θα προσφερθούν στις 26 Δεκεμβρίου σε ΚΥΑΔΑ, Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών και MY ATHENS, ενώ 638 ακόμη θα διανεμηθούν την Πρωτοχρονιά στους ίδιους φορείς, με τη συνδρομή της “Pietris Catering”.

Ο Δήμος Αθηναίων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους υποστηρικτές του έργου του ΚΥΑΔΑ, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη φετινή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.