Παραμονή Χριστουγέννων, ένα 14χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, αφού, ενώ είχε βγει να πει τα κάλαντα, φαίνεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με τον οδηγό να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι εντόπισε μια νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία πήγαινε για εργασία και της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στην αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Η ανήλικη έχει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ η αστυνομία έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση.