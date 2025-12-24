Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το 14χρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων έπεσε από πατίνι.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το ίδιο το παιδί, έπεσε απο πατίνι το οποίο βρήκε ενεργοποιημένο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η 14χρονη είχε βγει να πει τα κάλαντα και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με τον οδηγό να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι εντόπισε μια νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία πήγαινε για εργασία και της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στην αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Η ανήλικη έχει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.