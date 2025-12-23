Ο Ρούμπεν Ρέγες βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, παίρνοντας μαζί του και… δουλειά για το σπίτι.

Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη ταξίδεψε στην πατρίδα του για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ωστόσο το ταξίδι αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικά περίοδο χαλάρωσης, καθώς οι υποχρεώσεις του με την ομάδα παραμένουν σε πρώτο πλάνο.

Κάτι τέτοιο άλλωστε δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί, από τη στιγμή που η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και οι ανάγκες ενίσχυσης είναι άμεσες, όπως επισημαίνει συχνά στις δηλώσεις του ο Μανόλο Χιμένεθ.

Το τελευταίο 24ωρο ο Ρέγες βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ποδοσφαιριστές που αποτελούν μεταγραφικούς στόχους, τους οποίους παρακολουθεί εδώ και καιρό, με σκοπό να ολοκληρωθούν τουλάχιστον μία ή δύο προσθήκες στο ρόστερ μέχρι τις πρώτες ημέρες του 2026. Ο χρονικός ορίζοντας είναι περίπου δύο εβδομάδες, έως και την επανεκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Όπως έχει τονίσει και ο Χιμένεθ, η αποστολή του Ρέγες μόνο απλή δεν είναι. Τα αυστηρά κριτήρια που έχει θέσει ο Άρης καθιστούν τη μεταγραφική ενίσχυση μια απαιτητική διαδικασία, ειδικά στη χειμερινή περίοδο όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής καλείται να φέρει αποτελέσματα μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, σε συνεργασία με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος έχει τον ρόλο της οικονομικής διαχείρισης.

Οι θέσεις που… καίνε

Αριστερός εξτρέμ και αριστερός μπακ… Οι δύο βασικές προτεραιότητες του Άρη, με τις θέσεις των στόπερ και χαφ να ακολουθούν.

Ο Ρέγες θέλει να κλείσει τουλάχιστον έναν παίκτη για τα αριστερά μέχρι την αλλαγή του χρόνου και έχοντας προχωρήσει αρκετά μία περίπτωση εξτρέμ την οποία δουλεύει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έναν παίκτη πάνω στο «μοντέλο Πέρεθ», ο οποίος θα προσδώσει ποιότητα όπως κάνει ο Ισπανός στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια και για τον αριστερό μπακ, θέση στην οποία υπάρχει μόνο ο Μάρτιν Φρίντεκ αφού ο Χάμζα Μεντίλ αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρη.